Polícia Federal faz operação no DF contra pornografia infantil

Nesta quarta-feira, 05, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Arnold, com foco na repressão de crimes de pedofilia. Os investigadores cumprem dois mandados de busca e apreensão na casa dos investigados.

Apurações iniciadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) mostraram que dois indivíduos — um homem e uma mulher — teriam publicado e compartilhado fotografias com conteúdo pornográfico infantil nos respectivos perfis do Instagram.

A corporação contou com ajuda de usuários da rede social, que apresentaram diversas informações sobre os investigados, as quais permitiram identificar os suspeitos. Os denunciantes também enviaram à polícia prints das imagens com o conteúdo criminoso.

A ação da dupla incorre nos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de produzir, fotografar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica que envolva criança ou adolescente, bem como de disponibilizar ou publicar materiais com pornografia infanto-juvenil.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 14 anos de reclusão, com pagamento de multa.

Arnold

O nome da operação faz referência ao nome do perfil usado na rede social pelo suspeito de cometer o crime.