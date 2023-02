PMs passarão a usar o GDF Saúde, diz Celina

Atualmente, a Polícia Militar do DF (PMDF) tem o próprio plano de saúde, mas, segundo Celina, é “ineficiente, não atende os policiais e é caro”

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou, nesta terça-feira (28), que os policiais militares passarão a usar o plano de saúde do governo, o GDF Saúde.

Atualmente, a Polícia Militar do DF (PMDF) tem o próprio plano de saúde, mas, segundo Celina, é “ineficiente, não atende os policiais e é caro”.

“O plano da PMDF é ineficiente, não atende os nossos policiais e é caro. Vamos dar o melhor tratamento aos policiais militares gastando menos e dando condições de escolher qualquer hospital”, disse a governadora.

Reajuste

Pouco antes, Celina havia assinado a proposta de reajuste salarial às forças de segurança da capital. Segundo a mandatária, a mudança será de 18% e deve custar R$ 1.5 bilhão aos cofres. O reajuste será feito nos salários de policiais civis e militares e bombeiros.

Governadora em exercício Celina Leão. Foto: Renato Alves/ Agência Brasília

“A grande massa é o policial que está na ponta dando auxílio à população. Isso não começou do zero, isso começou com a sensibilidade do governador Ibaneis, eu tenho certeza que ele está com muito orgulho. Essa lei não está sendo encaminhada pela primeira vez, fizemos ajustes técnicos, mas a recepção do governo federal é com bons olhos”, disse.

No encontro, estiveram presentes o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, o deputado federal Alberto Fraga (PL), o deputado distrital Hermeto (MDB) e o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Wellington Luiz (MDB).