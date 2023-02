CIL da Asa Sul abre inscrições para curso de inglês para surdos

O atendimento aos alunos surdos é parte de um projeto voltado para a inclusão social que vem sendo desenvolvido na escola desde 2002

Temos vaga! O Centro Interescolar de Línguas (CIL) 1 de Brasília está com vagas abertas para a comunidade surda, com idade a partir de 15 anos. São 14 vagas disponíveis no curso iniciante de inglês, destinadas a alunos das redes pública e particular e da comunidade em geral. As inscrições estão sendo feitas presencialmente na escola, nos turnos da manhã, tarde e noite. O início das aulas está previsto para 10 de março. O CIL está localizado nas quadras 907/908 Sul, ao lado do Elefante Branco.

O atendimento aos alunos surdos é parte de um projeto voltado para a inclusão social que vem sendo desenvolvido na escola desde 2002. Já são mais de 70 alunos atendidos desde então. A escola é a única do DF a desenvolver a iniciativa. “Estou desde o ano passado auxiliando os alunos em conjunto com o professor de inglês. Faço a parte da tradução em português e eles escrevem em inglês”, explica a professora e intérprete educacional Rogéria Araújo.

A metodologia de ensino em sala de aula é diversificada. “Nas aulas, eles aprendem mais com o visual, por meio de sinais e imagens. Alguns surdos são oralizados, então usamos o uso da repetição das palavras; temos duas surdas que também são cegas que aprendem por meio da libra tátil. São várias formas que estamos desenvolvendo para melhorar a aprendizagem desses alunos”, enumera.

Além do curso de libras em inglês para surdos, a comunidade escolar do CIL 1 de Brasília participa da formação em libras. Professores, direção e demais servidores recebem aulas toda semana. A inclusão é feita por meio da formação realizada às segundas-feiras, das 8h30 às 10h, e no período da tarde, das 13h30 às 15h.

