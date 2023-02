GDF retira 60 toneladas de entulho por dia das ruas do Varjão

Ao todo, espera-se que sejam recolhidas 600 toneladas de inservíveis, lixo verde e outros tipos de materiais

O programa GDF Presente irá retirar, diariamente, cerca de 60 toneladas de lixo das ruas do Varjão pelos próximos 10 dias. Até 9 de março, as equipes do GDF Presente vão estar no local cumprindo esse trabalho.

Ao todo, espera-se que sejam recolhidas 600 toneladas de inservíveis, lixo verde e outros tipos de materiais, deixando a cidade mais limpa e menos suscetível a doenças e animais peçonhentos.

O administrador da cidade, Daniel Crepaldi, lembra que, mesmo com o serviço de limpeza atuante, o recolhimento de inservíveis é necessário para complementar o trabalho. “Com essa força-tarefa do GDF Presente no Varjão, conseguimos atender melhor às demandas da comunidade. Os moradores também podem solicitar o serviço em nossos canais de comunicação”, afirma.

“Quando a gente tira entulho das ruas, a gente tira dengue, doenças e deixa a cidade mais limpa e bonita. Essa é a determinação para a equipe do GDF Presente”, acrescenta o coordenador do Polo Central I do GDF Presente, Celso Assis.

As informações são da Agência Brasília