Governadora anuncia reajuste de 18% para segurança

A governadora do Distrito Federal em exercício Celina Leão (PP) assinou, na tarde desta terça-feira (28), a proposta de reajuste nos salários das forças de segurança da capital.

Segundo a mandatária, a mudança será de 18% e deve custar R$ 1.5 bilhão aos cofres. O reajuste será feito nos salários de policiais civis e militares e bombeiros.

“A grande massa é o policial que está na ponta dando auxílio à população. Isso não começou do zero, isso começou com a sensibilidade do governador Ibaneis, eu tenho certeza que ele está com muito orgulho. Essa lei não está sendo encaminhada pela primeira vez, fizemos ajustes técnicos, mas a recepção do governo federal é com bons olhos”, disse.

No encontro, estiveram presentes o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, o deputado federal Alberto Fraga (PL), o deputado distrital Hermeto (MDB) e o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Wellington Luiz (MDB).

“[Os policiais] Sempre mereceram ter a valorização e buscaram por isso. Considero, sem exagero, as melhores forças policiais do país, e ficaram no dia 8 de janeiro expostos a opiniões que não refletem o trabalho dessas corporações”, disse Avelar.