PMDF recupera moto furtada e prende homem por receptação e embriaguez ao volante na EPTG

Um homem foi preso na noite deste sábado (21) por suspeita de receptação e embriaguez ao volante após ser flagrado conduzindo uma motocicleta furtada na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no Distrito Federal. A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Policiamento com Cães da Polícia Militar do DF.

Segundo a corporação, por volta das 19h, durante patrulhamento na via, os policiais perceberam que um motociclista começou a trafegar em alta velocidade ao notar a aproximação da viatura. Mesmo com a emissão de sinais sonoros e luminosos, o condutor ignorou a ordem de parada e iniciou fuga por cerca de 3 km, chegando a atingir 130 km/h.

A perseguição terminou com a abordagem do suspeito. Após consulta aos dados da motocicleta, foi constatado que o veículo possuía registro de furto ocorrido em 17 de junho de 2025.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por receptação e por dirigir sob efeito de álcool.