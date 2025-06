PMDF apreende adolescentes durante roubo em Ceilândia

Dois adolescentes foram apreendidos neste sábado (21) após serem flagrados cometendo um roubo na QNM 11, em Ceilândia, no Distrito Federal. A ação foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 28), que patrulhavam a região quando se depararam com o crime em andamento.

De acordo com a Polícia Militar do DF, os jovens abordavam duas vítimas utilizando uma faca e um simulacro de arma de fogo para ameaçá-las e subtrair seus pertences. A intervenção rápida da equipe impediu a fuga dos suspeitos e possibilitou a recuperação dos objetos roubados, entre eles dois celulares.

Com os adolescentes foram apreendidas as armas utilizadas na ação. Ambos foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde foi registrado o ato infracional correspondente ao crime de roubo.

A polícia segue em alerta para coibir esse tipo de ocorrência na região.