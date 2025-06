PMDF recupera carro de motorista de app esfaqueado durante assalto em Planaltina

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, neste sábado (21), um veículo que havia sido roubado de um motorista de aplicativo vítima de um assalto violento em Planaltina. A ação foi realizada por agentes do Grupo Tático Operacional (GTOP 34), que localizaram o automóvel em uma residência abandonada na Quadra 10E.

O crime ocorreu na madrugada do último dia 15, quando quatro suspeitos — três homens e uma mulher — solicitaram uma corrida e, durante o trajeto, atacaram o condutor com golpes de faca. Após a agressão, os criminosos fugiram com o veículo, deixando a vítima ferida. O motorista foi socorrido e conseguiu sobreviver ao ataque.

A partir de levantamentos realizados pela equipe do GTOP, o carro foi localizado estacionado em uma casa desocupada. No momento da chegada dos policiais, não havia ninguém no imóvel.

O veículo foi apreendido e posteriormente devolvido ao proprietário.