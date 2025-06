Criança é encontrada suja e chorando em bar de Brazlândia

Uma criança de colo foi encontrada em situação de abandono na noite desta sexta-feira (21), em um bar localizado na Orla do Lago, em Brazlândia (DF).

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a menor estava visivelmente suja de fezes e chorava intensamente nos braços de uma cliente, que a acolheu após encontrá-la sozinha no local.

O caso gerou comoção entre os frequentadores do bar, que acionaram uma equipe da PMDF que patrulhava a região. Pouco tempo depois, uma mulher chegou ao estabelecimento em aparente estado de embriaguez e bastante alterada emocionalmente, alegando ser a responsável pela criança.

De acordo com testemunhas, houve princípio de tumulto, com clientes exaltados exigindo providências e ameaçando agredir a mulher, revoltados com a cena presenciada.

Os policiais militares intervieram para conter os ânimos e garantir a integridade física da criança e da mulher. Ambas foram encaminhadas à 18ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e os fatos serão investigados pelas autoridades competentes.