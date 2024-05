PMDF prende trio com 300 metros de cabo furtado no Park Way

Três indivíduos foram detidos na madrugada da última quinta-feira (1º/5) no Park Way, suspeitos de furto de aproximadamente 300 metros de cabo de transmissão na área. Um quarto suspeito conseguiu fugir pela mata próxima.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os agentes receberam um chamado relatando um possível furto na quadra 18 do Park Way. Ao chegarem ao local, depararam-se com dois indivíduos suspeitos, que, na tentativa de se esquivar, afirmaram ser moradores de rua.

Diante da falta de documentos dos suspeitos e da ausência dos cabos de transmissão nas imediações, os policiais decidiram deter os dois e realizar uma busca mais ampla na região.

Em uma quadra próxima, os agentes avistaram um veículo Corsa preto com dois ocupantes. Ao perceberem a presença policial, os ocupantes do veículo empreenderam fuga a pé, sendo que um deles foi detido. Apesar dos esforços, a PM não conseguiu localizar o quarto suspeito, apesar do acionamento do Batalhão de Aviação e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

Durante as buscas, foi encontrado um veículo Hyundai Tucson contendo os cabos roubados, resultando na recuperação dos cerca de 300 metros de cabo de transmissão.

Os três indivíduos detidos já possuíam antecedentes criminais. O mais jovem, de 22 anos, acumulava 10 registros, o de 25 anos, 9 registros, e o terceiro, de 30 anos, possuía 3 registros. O trio foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para registro da ocorrência.