Nesta quinta-feira (2), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou a prisão de um homem, de 33 anos, por porte ilegal de arma de fogo na região de Santa Maria.

Durante um patrulhamento de rotina, uma equipe de policiais militares abordou um veículo com um ocupante.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo no interior do veículo. O indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia para as medidas legais cabíveis.