CBMDF é acionado após incêndio em um apartamento em Taguatinga

Um incêndio ocorreu em um apartamento localizado no segundo andar de um edifício em Taguatinga, no Distrito Federal, na tarde desta quinta-feira (1º/5).

Apesar do susto, os animais de estimação foram retirados do apartamento sem ferimentos, conforme informado pelos bombeiros. Fotos do local mostram vestígios de fuligem na janela do quarto do apartamento, mas não houve vítimas registradas.

Os bombeiros agiram rapidamente, utilizando mangueiras para extinguir as chamas e ventiladores para dissipar a fumaça. A origem do incêndio foi identificada no quarto, onde alguns móveis foram consumidos pelo fogo, contudo, os demais cômodos foram preservados.