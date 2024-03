PMDF prende mulher com porte ilegal de arma e tráfico de drogas na Estrutural

Na noite desta terça-feira (19), uma ação policial na Cidade Estrutural resultou na detenção de uma mulher em posse de uma considerável quantidade de drogas e uma arma de fabricação caseira. A operação foi conduzida pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão, conhecido como Gtop 35.

A ação teve início quando a equipe da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) seguia um homem que, ao avistar a viatura policial no Setor Santa Luzia, iniciou uma fuga precipitada. Apesar dos esforços dos policiais, o suspeito conseguiu se perder de vista na Quadra 43. No entanto, o Gtop 35 continuou suas diligências e suspeitou que o homem pudesse estar se escondendo na residência de uma das moradoras locais. Com a permissão da proprietária, os policiais adentraram o imóvel.

Dentro da casa, os agentes de segurança encontraram uma porção de maconha sobre o sofá, além de um balde contendo maconha, cocaína e crack. A mulher, moradora do local, afirmou aos policiais que a droga não pertencia a ela, mas a um homem que ocasionalmente visitava sua residência.