PMDF prende dupla que tentou fazer idoso de refém

Na noite desta quarta-feira (27), dois homens foram presos em flagrante por roubo com restrição de liberdade após abordagem no Núcleo Bandeirante. Os criminosos abordaram um idoso e usaram seu cartão para realizar compras.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 48) receberam a informação de que um senhor teve seu veículo roubado na Ponte Alta, no Gama, e souberam que os autores do roubo estavam com a vítima fazendo compras em comércios nas regiões do Riacho Fundo e Areal, onde liberaram a vítima.

O Gtop foi até o local, conseguiu localizar os suspeitos e prontamente recuperou o veículo na altura do Núcleo Bandeirante.

A vítima informou que os homens colidiram em seu veículo, logo após foi rendido e levado pelos criminosos, que fizeram diversas compras utilizando seu cartão de crédito.

O carro utilizado para praticar o crime e todos os produtos comprados pela dupla foram apresentados na 21ª Delegacia, localizada em Taguatinga Sul, onde foi registrado o flagrante.