Procon alerta consumidores para a Páscoa

A época da Páscoa é marcada pela alegria e comemoração em família nas casas do Distrito Federal, com os tradicionais peixe e ovos de chocolate. Entretanto, é preciso ter atenção aos produtos e direitos do consumidor para que o momento de celebração não seja atrapalhado por dores de cabeça em razão de problemas com as mercadorias compradas.

De acordo com Marcelo Nascimento, presidente do Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-DF), uma das principais precauções que o consumidor precisa adotar ao comprar o ovo de chocolate ou o peixe para o almoço é a atenção às condições em que o estabelecimento deixa os produtos típicos da Páscoa.

“Os ovos e os peixes são produtos sensíveis, então o consumidor precisa ficar atento aos detalhes de conservação. Se os ovos não estão sendo armazenados em um local com odor forte, exposição ao calor ou radiação solar, porque a temperatura ideal é de 18°C”, destacou.

Conforme explicou, também não pode haver a presença de moscas e insetos em nenhum dos produtos, principalmente em mercados e fora das lojas especializadas nesses tipos de produtos.

A ressalva também é para a compra de ovos de chocolate que são vendidos por ambulantes, normalmente com preços mais baratos que os oferecidos em outras lojas e mercados. De acordo com o presidente do Procon-DF, esta estratégia para pagar menos pode ser perigosa para a saúde.

“Não sabemos da procedência dos ovos, do transporte, do armazenamento, se ficaram expostos durante o dia com variação de temperatura. Orientamos a não comprar dos ambulantes na medida do que for possível para não ter dor de cabeça depois”, destacou.

Informações na embalagem

Tanto nas embalagens dos ovos quanto na de peixes, é importante que o consumidor se atente para a data de validade, a gramatura do item, para entender a política do estabelecimento que está vendendo e, eventualmente, escolher um tipo de produto em detrimento de outro de valor mais alto.

Quanto aos brindes surpresa que estão dentro de alguns ovos de chocolate, Marcelo explica que os brinquedos precisam ter, obrigatoriamente, o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), indicando que o produto passou por testes e foi aprovado pela instituição de fiscalização e controle de qualidade.

“Precisa da indicação da faixa etária, um alerta caso possa causar algum problema para a criança ou para o adolescente [com recomendações específicas] quando houver peças pequenas, se tem instruções de montagem em português, e um alerta informando se aquele produto tem algum ingrediente alergênico no rótulo”, disse Marcelo.

Canais de atendimento

Em eventuais problemas com as mercadorias compradas, os consumidores podem acionar o Procon.

Para isso, o cliente pode fazer a reclamação de casa com a nova ferramenta do Procon, pelo site do órgão www.procon.df.gov.br ou pelo site www.consumidor.gov.br.

O Procon também possui 10 unidades de atendimento espalhadas pelo DF, por onde o consumidor poderá reclamar e pedir maiores informações sobre seus direitos.