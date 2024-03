Colisão entre veículos deixa feridos na GO-251

Na noite desta quarta-feira (27), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência na rodovia GO-251, na altura do Km 33. O acidente ocorreu após a divisa DF/GO, no sentido Brasília para Unaí-MG.

Os dois veículos tinham apenas seus motoristas como ocupantes e nenhum dos dois tiveram ferimentos graves. Ambos foram encontrados conscientes, mas tiveram de serem direcionados ao hospital mais próximo.

O automóvel VW/Gol, de cor branca, foi conduzido pela sra. E.S.L., de 23 anos, a única ocupante. Após avaliação e regulação médica, foi visto que a motorista estava consciente. Orientada com ferimentos na cabeça, escoriações e cervicalgia, sendo transportada para o IHBDF.

Um FIATArgo, de cor branca, conduzido pelo sr. V.P.S.C., de 28 anos, único ocupante do veículo, foi encontrado fora do veículo, pois foi ejetado em decorrência da colisão segundo relatos de testemunhas do acidente. Foi encontrado consciente e teve de ser orientado com dores na região toráxica e lombalgia. Após o atendimento, também foi transportado para o IHBDF.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros tiveram de ser direcionadas para atenderem as vítimas. Durante o atendimento, todas as faixas da pista tiveram de serem interditadas e após o término, a responsabilidade da via ficou sob a tutela da Polícia Rodoviária Federal.