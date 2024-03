Deputado Eduardo Pedrosa representa o DF na 13ª Conferência Internacional da Síndrome de Down na ONU

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (União) participou da 13ª Conferência Internacional do Dia Internacional da Síndrome de Down, realizada na sede das Nações Unidas (ONU) em Nova York. O evento reuniu especialistas, líderes e defensores dos direitos das pessoas com síndrome de Down de todo o mundo para discutir questões fundamentais relacionadas à inclusão e ao bem-estar desses indivíduos.

Durante a Conferência, o deputado teve a oportunidade de conversar com o embaixador brasileiro junto à ONU, onde discutiram sobre a situação e as necessidades específicas do Distrito Federal em relação à comunidade de pessoas com síndrome de Down. Eduardo destacou a importância de internacionalizar ainda mais o debate sobre a defesa dos direitos das pessoas com síndrome de Down, visando buscar melhores experiências e práticas para o Brasil. Ele fez um compromisso com o embaixador para trabalharem em conjunto nesse sentido.

Além disso, Pedrosa participou do lançamento do livro da escritora, influencer e podcaster, Vitória Mesquita. O livro da jovem de 25 anos tem impactado significativamente a internet ao abordar o tema de maneira inovadora e inspiradora. Como responsável pela política distrital de apoio às pessoas com Síndrome de Down, adotada com base em projeto de sua iniciativa, Pedrosa também falou sobre o CrisDown e a institucionalização do mesmo, destacando seu compromisso com a defesa dos direitos e a promoção da inclusão das pessoas com síndrome de Down.

Representando a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e da Atenção à Pessoa com Síndrome de Down, o deputado quer fortalecer a agenda de promoção, inclusão e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Segundo ele, a conferência na ONU é uma oportunidade única de compartilhar experiências e buscar aprimorar as ações do Poder Legislativo voltadas ao desenvolvimento do protagonismo, dignidade e autoestima das pessoas com síndrome de Down.

Ao finalizar sua participação na conferência, o parlamentar reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos das pessoas com síndrome de Down e com a promoção de uma sociedade mais inclusiva e justa para todos.