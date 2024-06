PMDF prende dupla após ocorrência de violência doméstica e tráfico de drogas no Sol Nascente

No último domingo (9), policiais militares do 10ª Batalhão identificaram e prenderam dois homens em uma ocorrência de violência doméstica no Sol Nascente. Por volta das 20h50, os autores foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).

As equipes do GTOP 30 revistaram o autor da violência doméstica na chácara 2 e encontraram drogas. O homem disse aos policiais onde havia comprado os drogas.

O local, que já era conhecido pelos policiais por envolvimento em esquemas de tráfico de drogas, passou por vistoria. De acordo com a PMDF, durante a busca na residência, foram encontrados pedaços de maconha e cocaína, uma balança de precisão, uma máquina de cartões e R$ 500 em dinheiro em espécie. O homem foi preso por tráfico de drogas.