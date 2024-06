Hemocentro reativa transporte gratuito para doadores no Boulevard Shopping

Em comemoração ao Junho Vermelho, mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) e o Boulevard Shopping firmaram parceria para uma edição especial da Linha Vermelha, transporte gratuito para doadores. Entre os dias 11 e 27 deste mês, uma van fará o trajeto entre o shopping e o Hemocentro, na Asa Norte.

A edição especial da Linha Vermelha estará disponível às terças e quintas, com horários de saída do shopping às 9h30 e às 14h30. A van buscará os candidatos à doação no Ponto Vermelho, lounge montado na área de embarque e desembarque do estacionamento descoberto.

“Parcerias como essa consolidam a possibilidade do acesso à doação de sangue de uma maior parte da população”, explica a gerente de Captação de Doadores do Hemocentro, Kelly Barbi. “Esse tipo de ação amplia a conscientização sobre a importância da doação regular de sangue, cumprindo um importante papel social de educação em saúde.”

Para a gerente de marketing do Boulevard Shopping, Luana Citon, a parceria reforça o compromisso do shopping com a responsabilidade social. “Estamos sempre buscando maneiras de impactar positivamente a nossa comunidade”, afirma. “Realizar uma campanha de doação de sangue com o Hemocentro de Brasília é uma maneira concreta de ajudar a salvar vidas, reforçando nosso papel social e promovendo a solidariedade.”

A ação faz parte da campanha Junho Vermelho: Unidos pela Vida, do Hemocentro. Junho é conhecido nacionalmente como o mês de conscientização à importância da doação de sangue. Na sexta (14), é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, data instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ao longo do mês, em comemoração à data, o Hemocentro também promoverá palestras sobre doação de sangue, formação de multiplicadores e de organizadores de grupos de doação, além da distribuição de brindes.

Quem pode doar



Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Para quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto.

Quem teve gripe deve aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas para poder doar sangue. Quem teve covid-19 precisa aguardar dez dias após o fim dos sintomas, desde que sem sequelas. Se assintomático, o prazo é contado da data de coleta do exame. Pacientes diagnosticados com dengue clássica devem aguardar 30 dias para se candidatar à doação de sangue. Para dengue hemorrágica, o prazo é de seis meses.

É necessário agendar a doação no site Agenda DF ou ligando para o telefone 160 (opção 2), mas é possível realizar encaixes, dependendo da disponibilidade de vagas no dia.

Linha Vermelha

⇒ Quando: terças e quintas-feiras, de 11 a 27 de junho

⇒ Local: Ponto Vermelho, área de embarque e desembarque, estacionamento descoberto do Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte)

⇒ Horários de saída: 9h30 e 14h30

Para agendar doação, acesse agenda.df.gov.br ou ligue 160, opção 2.

*Com informações do Hemocentro