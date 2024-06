Veículo colide com placa de sinalização e um poste de iluminação pública na DF-250

Na manhã desta segunda-feira (10), um veículo perdeu o controle e colidiu contra uma placa de sinalização e um poste de iluminação pública na Rodovia DF-250, sentido Planaltina, em frente à Ferragens Ribeiro, na região do Itapoã, Distrito Federal.

Ao chegar ao local, os socorristas encontraram um Peugeot 206 preto, que havia colidido com o poste e a placa. O condutor, identificado como G. P. S., de 76 anos, saiu ileso do acidente. No entanto, a passageira, Sra. M. A. S., de 48 anos, sofreu escoriações pelo corpo. Ela foi atendida no local e, em seguida, transportada consciente e orientada para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Apesar da colisão, os ferimentos da passageira não foram considerados graves, e ela está fora de perigo. As autoridades continuam investigando as causas do acidente.