PMDF prende autor de roubo de celular no Paranoá

Policiais militares do Grupo Tático Motociclista (GTM) prenderam, na tarde desta quinta-feira (17), um homem que roubou um celular durante a manhã, no Paranoá. Os policiais realizavam patrulhamento na cidade quando foram informados que o suspeito havia roubado um celular próximo ao Hospital Regional do Paranoá e tinha fugido para um matagal próximo ao Paranoá Park.

O grupo viu a silhueta do homem no matagal, mas o perderam de vista. Dessa forma, foi solicitado apoio de outras viaturas e do helicóptero Fênix. Após sobrevoo, o suspeito foi visto deitado no mato. A abordagem foi realizada e com ele foi encontrada uma faca, usada para ameaçar a vítima, e o celular. O homem foi preso e autuado em flagrante.

Com informações da PMDF