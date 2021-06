Trabalhador morre após marquise de obra desabar

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente

Na manhã desta quinta-feira (17), uma marquise de uma obra em área privada desabou e um trabalhador morreu esmagado pela estrutura.

O Corpo de Bombeiros do DF atende a ocorrência em São Sebastião e trabalha para a retirada dos escombros e do corpo da vítima. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Aguarde mais informações