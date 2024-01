PMDF flagra mil pessoas usando o celular ao volante

De acordo com a lei, dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração gravíssima, cuja penalidade é multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou, nesta segunda-feira (29), o relatório de produtividade da última semana das ações realizadas no trânsito.

Segundo o levantamento, entre os dias 22 e 28, foram flagradas mais de mil pessoas utilizando o celular enquanto dirigiam.

De acordo com o código de trânsito, dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração gravíssima, cuja penalidade é multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

No mesmo período, a PMDF ainda abordou 81 pessoas dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo não licenciado é considerado infração gravíssima e resulta em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47.

Além desses, a corporação ainda apreendeu uma arma de fogo e 12 munições e realizou três abordagens de pessoas realizando tráfico de substâncias entorpecentes.