Feminicídio no Entorno: mulher é morta com tiro na cabeça

O crime aconteceu no Novo Gama, que fica no Entorno do Distrito Federal, a cerca de 40 quilômetros do centro da capital

Na noite de ontem (28), uma mulher foi morta baleada na cabeça pelo ex-companheiro, um homem de 44 anos. O crime aconteceu no bairro Lago Azul, no Novo Gama, que fica no Entorno do Distrito Federal, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o autor do crime e a vítima já tinham tido um relacionamento e teriam discutido antes de ele sacar a arma de fogo e atirar na ex. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime, por volta das 18h15. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia-GO.

Já o agressor conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia. O nome dos envolvidos não foi divulgado pela polícia.