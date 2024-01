Bombeiro do DF é preso suspeito de atirar em mulher após briga em bar

Por ciúmes, os dois começaram uma luta corporal. As outras pessoas que acompanhavam os homens também entraram na briga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um bombeiro militar do Distrito Federal se envolveu em uma briga em um bar e atirou contra uma mulher na madrugada de hoje em Alto Paraíso do Goiás (GO).

O bombeiro brigou com um cliente do bar que estava junto com sua noiva. O agente, que não teve a identidade informada, teria olhado para a companheira do homem durante a fila do pagamento.

Por ciúmes, os dois começaram uma luta corporal. As outras pessoas que acompanhavam os homens também entraram na briga, conforme mostram as imagens de segurança do local.

Após a confusão, o bombeiro atirou contra o carro do casal, que estava com outras duas pessoas. O grupo ouviu o barulho, mas não percebeu o disparo. Durante o trajeto para a casa, a vítima começou a passar mal.

A mulher foi atingida na cabeça. Ela foi levada para um hospital da cidade e ainda não há informação sobre seu estado de saúde. As outras pessoas que estavam no veículo não foram atingidas.

O bombeiro confessou o ocorrido, de acordo com a Polícia Civil. Em interrogatório, ele disse que houve uma discussão e que realizou o disparo apenas para intimidar os envolvidos. Segundo o militar, a intenção não era atingir alguém.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O agente foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado. O amigo que acompanhava o militar também foi preso por porte ilegal de arma. Em determinado momento da confusão, o homem teria segurado a arma do bombeiro.

A Polícia Civil de Goiás e o Corpo de Bombeiros estão investigando o caso. ”Informamos que os fatos estão sendo apurados e, se confirmada autoria e materialidade, a Corregedoria irá adotar as providências internas que o caso requer”, informou os Bombeiros.