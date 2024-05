Homem é visto vendendo garrafas de água doadas aos moradores do RS

Um homem foi surpreendido tentando comercializar garrafas de água que haviam sido doadas aos moradores do Rio Grande do Sul.

Guilherme recebeu as garrafas de água de um grupo de comerciantes e produtores rurais da cidade de Piranhas (GO). Anteriormente, ele residia nessa localidade antes de se mudar para Canoas, em 2023.

Ao receber a oferta de compra dos donativos, a proprietária de uma distribuidora de água da cidade gaúcha ficou perplexa. “Comecei a investigar para ter certeza de que realmente era uma doação e fiquei chocada. Imaginem, vendendo água que foi doada para ajudar o povo”, comentou.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul foi informada sobre as atividades de Guilherme. Ele foi interrogado e liberado posteriormente. As garrafas de água foram encaminhadas para distribuição em um centro da prefeitura de Canoas.