PMDF apreende figurinhas e álbuns da copa em carro clonado

Na noite desta quinta-feira, 03, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, em uma blitz no Gama, um homem que dirigia um carro produto de roubo, clonado.

Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizavam blitz na área do Gama quando abordaram um motorista de um Fiat/Siena. Após fiscalização de trânsito descobriu-se que o carro estava com sinais identificadores alterados e era um clone.

No interior do veículo foram encontrados 60 álbuns e 2000 pacotes de figurinhas da copa. Questionado a respeito das notas fiscais do material transportado, o homem disse que não tinha.

O carro, o material encontrado e o homem foram encaminhados à delegacia.