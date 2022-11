Emprego no DF: 262 vagas em 13 regiões e no entorno

Todos os rendimentos incluem benefícios e, em grande parte, não é preciso comprovar experiência

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem nesta sexta-feira (27) 262 oportunidades de trabalho, com salários que vão de R$ 1.202 a R$ 3.500, em 13 regiões administrativas e em duas cidades do entorno. Todos os rendimentos incluem benefícios e, em grande parte, não é preciso comprovar experiência, o que possibilita a colocação no mercado de trabalho de pessoas em busca do primeiro emprego.

As ofertas de emprego vão desde atendentes de loja em Taguatinga, com 40 vagas e salário de R$ 1.403, a empacotador na Asa Norte, também com 40 colocações e remuneração de R$ 1.335. Há ainda 70 oportunidades para pessoas com ensino médio incompleto e interesse em ser repositores de mercadorias em Vicente Pires. O salário é de R$ 1.300 mais benefícios e não é preciso comprovar experiência.

As agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para o cadastro de currículos – que pode ser feito também pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que não tenha interesse pelas vagas do dia, o candidato pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Hédio Ferreira, da Agência Brasíli