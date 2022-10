PMDF apreende duas aves silvestres em Ceilândia

Nesta quinta, 13, a PMDF, por meio do Grupamento de Tático Ambiental do Batalhão de Polícia Ambiental, apreenderam dois pássaros silvestres

Nesta quinta-feira, 13, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupamento de Tático Ambiental (GTA) do Batalhão de Polícia Ambiental, apreenderam dois pássaros silvestres na Ceilândia.

Os militares realizavam patrulhamento para reprimir crimes contra a fauna na região, quando receberam denúncias da comunidade. A equipe foi ao endereço e se depararam com as gaiolas. As aves eram um pássaro canário da terra e um sanhaçu verde.

O termo circunstanciado de ocorrência foi confeccionado.

Os animais foram levados foram entregues ao Centro de Triagem de Animais Silvestres — Cetas do Ibama.