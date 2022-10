Emprego no DF: 357 oportunidades nesta sexta-feira (14)

O salário oferecido é de R$ 1.308,96 mais benefícios. Ao todo, são 357 oportunidades abertas nesta data

Quem está à procura do primeiro emprego no Distrito Federal e tem ensino fundamental completo pode se candidatar a uma das 16 vagas ofertadas nesta sexta-feira (14) pelas agências do trabalhador do Distrito Federal para atendente de lanchonete e atuar no Guará. O salário oferecido é de R$ 1.308,96 mais benefícios. Ao todo, são 357 oportunidades abertas nesta data.

Ainda para candidatos sem experiência e com o ensino médio incompleto, são disponibilizadas 40 vagas de empacotador, para trabalhar na Asa Norte. A remuneração é de R$ 1.355 mais benefícios. Também são ofertadas 50 oportunidades para vendedor pracista, sem local fixo de trabalho. Exige-se o ensino médio completo e a remuneração oferecida é de R$ 1.321 mais benefícios. Não é preciso ter experiência.

Quem tem formação na área de analista de recursos humanos e experiência no setor pode se candidatar a uma vaga de R$ 3.500 mais benefícios para trabalhar na Asa Sul. Já quem tem curso superior completo como analista financeiro e experiência pode buscar uma vaga disponível para trabalhar na Asa Sul. A remuneração é de R$ 3.500 mais benefícios.

Ainda para trabalhadores com curso superior completo, existem oportunidades para pessoas formadas em arquivologia e administração. A primeira, destinada a arquivista, é para trabalhar no Núcleo Bandeirante e o salário é de R$ 2.200 mais benefícios. A vaga para administrador é designada a assistente administrativo, para receber R$ 2.800 mais benefícios e trabalhar na Asa Sul. Em ambas, é exigida experiência.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Agência Brasília