PMDF apreende drogas e armas brancas em blocos de carnaval

O “pacotão” aconteceu no Plano Piloto e em Planaltina

A PMDF registrou duas ocorrências de desacato e uma por uso e porte de entorpecente no Bloco do Seu Júlio em Planaltina.

Próximo ao Shopping Pátio Brasil, um homem assinou um TCO após ser detido com porções de maconha e uma faca foi encontrada com um homem enquanto o bloco passava.

Já no Setor Comercial Sul foram apreendidas duas armas brancas próximo ao Palco Força, não foi possível identificar os donos. Porém, em outra abordagem no bloco os policiais encontraram um punhal com um dos foliões.