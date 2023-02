Longe dos bloquinhos, cristãos curtiram Carnaval em congressos

Período do feriado serviu como oportunidade de jovens e adultos se voltarem a Deus, paralelamente às festividades nas ruas

Paralelamente aos bloquinhos de Carnaval espalhados pelo Distrito Federal, diversas igrejas da capital aproveitaram o feriado prolongado para investir em ministrações para jovens e adultos dentro das congregações. Os congressos evangélicos com pregações e louvores impactam diferentemente a vida daqueles que preferem dedicar o tempo de descanso para direcionar a atenção à espiritualidade e a Deus.

Entre as congregações, a igreja Sara Nossa Terra organizou mais uma edição da “Arena Conference”, que completa 20 anos em Brasília neste ano. O congresso reuniu cerca de 10 mil jovens durante quatro dias no Arena Hall, espaço de eventos da igreja, em Vicente Pires. Passaram pelo local mais de 20 pregadores, cantores, bandas, DJs, pastores da congregação, entre outros convidados especiais.

De acordo com o pastor Lucas Pontes, 36 anos, líder na unidade Sara no Sudoeste, os dias de conferência têm sido de “transformação e cura”. “Os jovens têm feito uma escolha entre o Carnaval do mundo e o Carnaval cristão, onde pregamos as boas-vindas e o amor de Jesus. Nesses últimos três dias nós estamos adorando a Jesus, podendo conhecer e ouvir um pouco mais dele e do que ele tem para nossas vidas”, afirmou.

O pastor destaca que a conferência Arena começou como uma oportunidade de evangelizar jovens e adultos durante o período em que os bloquinhos de Carnaval são realizados. Segundo o presbítero, passar dos pulos pelas ruas da cidade no feriado para os pulos de adoração nos cultos de conferência foi uma experiência que ele mesmo vivenciou e nunca se arrependeu.

“Há 18 anos eu vivo um Carnaval diferente, cristão e voltado para Jesus, e tem sido muito bom. A principal diferença é que hoje eu não preciso de drogas, não preciso de bebidas, não preciso ficar com várias mulheres para ser aceito e ser feliz. Infelizmente o Carnaval de fora prega que para ser feliz você precisa dessas coisas, mas aqui não. Da maneira como entrar, a pessoa será amada e abraçada com o amor de Jesus, que também me alcançou”, disse.

A conferência alcança cerca de 100 mil pessoas com transmissão on-line para todo o Brasil e mundo pelo YouTube da denominação. Conforme o pastor destacou, o Carnaval cristão não inicia nem acaba durante o feriado, mas segue para a vida toda com a mesma alegria e esperança. O período serve, portanto, como um combustível a mais e um tempo de celebração entre os cristãos.

Já no Pavilhão do Parque da Cidade, reuniu-se a União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília (Umadeb), alinhando jovens e adultos das igrejas Assembleias de Deus da capital em um só lugar. Durante quatro dias, desde sábado (18), milhares de pessoas da denominação evangélica se juntaram para adorar a Deus e serem ministradas com pregações a respeito da vida cristã.

Uma delas foi Ana Clara Medeiros, de 15 anos, que foi todos os dias para a conferência e destacou que o congresso foi “maravilhoso”. “Uma pena que acaba”, comentou a adolescente. Ela foi ao local com quatro amigos da igreja que frequenta, em Taguatinga. “Deus está falando muito comigo e com todo mundo. Jesus está voltando e o avivamento já está acontecendo”, afirmou.

Para os cristãos, Jesus Cristo irá retornar do céu para buscar aqueles que o aceitaram como senhor e salvador, crendo que ele morreu e ressuscitou para limpar os pecados da humanidade. Os avivamentos nos quais a adolescente se refere são períodos de muita conversão ao evangelho e de arrependimentos de pecado em massa, sempre acompanhados de adoração intensa, curas e milagres.

Muitos cristãos crêem que um novo avivamento começou na cidade de Wilmore, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, onde dentro de uma capela da Universidade de Asbury, um culto já dura mais de 200 horas ininterruptas. Ali, muitos testemunham ser tocados pelo Espírito Santo e terem experiências sobrenaturais com Deus. O fato tem motivado lideranças e movimentos evangélicos em todo o Brasil e mundo.

“Daqui a pouco Jesus volta”, disse Ana. “Virei cristã quando era pequena, quando comecei a ir à igreja. A “tia Nalda” [Ednalda de Jesus Oliveira, 46] me chamou para assistir os cultos e eu nunca mais saí”, contou. A pregação que mais gostou do congresso foi a do pastor David Eldridge, dos Estados Unidos, que ministrou aos fiéis sobre a volta de Cristo, o céu e o inferno. “Jesus é a Verdade e a Vida. Volte para ele enquanto há tempo”, disse Ana como um recado a quem queira mudar de vida.