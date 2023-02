Planaltina não teve medo da chuva e lotou o Bloco do Seu Júlio

Foliões promoveram uma grande celebração para se despedir, com chave de ouro, do Carnaval de 2023

As fortes chuvas que caíram no Distrito Federal na tarde desta terça-feira (21) não assustaram os moradores de Planaltina, que foram às ruas motivados a fazer uma festa tão grande quanto as que foram organizadas no Plano Piloto. No tradicional Bloco do Seu Júlio, que desde 2010 anima a população da região, os foliões não se intimidaram com o clima, promovendo uma grande celebração para se despedir, com chave de ouro, do Carnaval de 2023.

Quem compareceu ao bloco, que foi organizado ao lado do Restaurante Comunitário de Planaltina, pode aproveitar uma programação especial para as crianças das 7 horas até 14 horas, além de shows contagiantes que duraram até às 21 com a presença de Juninho Show, Raffa, Cida Avelar, Sambrasília, Thiago Mura, Mandykaz e Banda Crush 80.

O Bloco do Seu Júlio, que, no último Carnaval organizado no DF, foi considerado o segundo melhor bloco de rua da capital pela imprensa brasiliense, exigiu um quilo de alimento não perecível para a entrada dos foliões. As doações vão ser entregues para instituições de caridade da cidade.

Fantasias apostaram na criatividade

Para aproveitar o último dia do Carnaval, alguns participantes do Bloco do Seu Júlio recolheram a melhor fantasia dos seus guarda-roupas. Ao andar pelo local, foi difícil não se impressionar com a criatividade dos planaltinenses, que saíram das suas casas com a intenção de deixarem as suas marcas no bloquinho.

Convidado pelos primos para aproveitar a programação do bloco planaltinense, Thalles Gonçalves, de 19 anos, decidiu ir vestido com uma fantasia do anime japonês Naruto, que marcou a sua infância e também a de vários outros brasilienses. Além disso, o jovem também ousou em colocar uma lente branca no seu olho, que logo chamou a atenção dos presentes.

“Só é um pouco chato colocar a lente até acostumar. […] A gente acabou de chegar aqui no bloco, mas a energia já está muito boa, tem muita gente aqui fantasiada também, está tudo bem animado. A chuva não me assusta nem um pouco”, disse Gonçalves.

Foto: Gabriel de Sousa/Jornal de Brasília

Dois meses após a final da Copa do Mundo no Catar, o espírito da competição ainda está contagiando os brasilienses. O torneio, vencido pela Argentina de Lionel Messi, inspirou o trio de amigos Jhonny, Leonardo e João a irem fantasiados de sheiks árabes.

Foto: Gabriel de Sousa/Jornal de Brasília

Para conseguir fazer vestimentas parecidas com as do povo catari, os jovens de Planaltina abusaram da criatividade, usando toalhas de mesa e tapetes para fazer os lenços da cabeça e jalecos de médicos para usar de túnica. “A gente decidiu fazer isso hoje de manhã para decidir. Toda vez que tem o Bloco do Seu Júlio, a gente vem aqui”, afirmou um dos foliões.

Outro participante de longa data do Bloco do Seu Júlio é o autônomo Guilherme Ferraz, de 27 anos, que decidiu levar uma fantasia, que fez sucesso nas folias passadas, de volta para a festa deste ano. Vestido do personagem de desenho animado Fred Flintstone, o folião chamou atenção por onde passou. “Teve uma época que tinha concurso para se fantasiar, e antes da pandemia eu ganhei. Aí agora em todo ano eu vou vir vestido assim, eu quero ser o Fred daqui”, brincou.

Ferraz destaca a importância de uma agenda cultural na região administrativa, que faz com que os moradores não precisem se deslocar até o Plano Piloto para ter uma diversão. “Ter essa cultura aqui em Planaltina é muito importante. Ter várias coisas aqui é muito bom, porque aí a gente sai com os nossos filhos. Eu lembro que eu não fazia isso com a minha mãe e o meu pai porque não tinha”, conclui o folião.

Foto: Gabriel de Sousa/Jornal de Brasília