PMDF apreende arsenal de guera, drogas e munições em Taguatinga

Os detidos foram conduzidos para a 12ª Delegacia de Polícia

Nesta quarta-feira (27), os policiais militares do Batalhão de Choque, em um estágio que contou com a participação de integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Militar de Goiás (PMGO), realizaram uma operação bem-sucedida em Taguatinga, resultando na apreensão de armas de fogo, drogas e munições.

As equipes de PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) e COD (Comando de Operações de Divisas) de Goiás estavam participando do XV Curso de PATAMO e chegaram ao local, na QSC 19 em Taguatinga Sul, durante a manhã desta quarta-feira.

Durante a ação, foi encontrado um arsenal de guerra na residência, incluindo um Fuzil Taurus com cinco carregadores, uma pistola Glock com seletor de rajada, além de 123 munições calibre .40 e 75 munições calibre 9mm. Além das armas e munições, foram apreendidas também porções de drogas sintéticas, uma balança de precisão e celulares da marca iPhone.

Os dois indivíduos detidos foram conduzidos para a 12ª Delegacia de Polícia. Ambos já tinham passagens anteriores pela polícia por crimes como disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.