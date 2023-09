Homem é preso após dar bebida alcoólica e estuprar enteada em Formosa GO

As investigações tiveram início em 17 de maio de 2023, quando a polícia civil recebeu uma denúncia alegando que ele havia agredido sua companheira com golpes de facão

Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Goiás efetuaram a prisão de um homem sob suspeita de cometer abuso sexual contra sua enteada na cidade de Formosa, localizada no Entorno do Distrito Federal.

A operação, que incluiu o cumprimento de um mandado de prisão contra Edney dos Reis de Jesus, foi conduzida em conjunto com a execução de um mandado de busca e apreensão, com o apoio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc).

Os acontecimentos que levaram à prisão de Edney tiveram início em 17 de maio de 2023, quando a polícia civil recebeu uma denúncia alegando que ele havia agredido sua companheira com golpes de facão. De acordo com o relato, a mulher teve que ser levada ao hospital devido à gravidade das agressões. Além disso, o denunciante afirmou que o detido estava envolvido em abusos sexuais contra sua enteada de 11 anos.

Em uma diligência realizada na zona rural do distrito do Bezerra, o Conselho Tutelar entrou em contato com a vítima para verificar a veracidade das informações e conversou com a menor, que confirmou à equipe que estava sofrendo abusos sexuais há aproximadamente um ano.