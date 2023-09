Colônia Agrícola 26 de Setembro recebe GDF Mais Perto do Cidadão

Nesta sexta (29) e no sábado (30), população terá acesso facilitado a diversos serviços públicos na 13ª edição da programa

O acesso à cidadania será o ponto chave nos dois dias de serviços voltados à população da região da Colônia Agrícola de 26 de Setembro, com a chegada da 13ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão ao local. As atividades ocorrerão nesta sexta-feira (29), das 9h às 16h, e no sábado (30), das 9h às 12h. A estrutura para receber os cidadãos estará montada na Rua 1, segunda entrada.

“Quinzenalmente o GDF se faz presente com serviços em prol da população por meio dos atendimentos do programa GDF Mais Perto do Cidadão. A ação se consolida no Distrito Federal porque possibilita essa facilidade e agilidade nos atendimentos dos serviços públicos. A iniciativa permite proximidade e diálogo entre a população, servidores públicos e representantes do governo”, frisa a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O público terá acesso a atendimentos do Na Hora, Caesb, Codhab, Detran, Neoenergia, INSS, BRB, Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Receita Federal, Funap, Defensoria Pública do DF (DPDF), Polícia Civil do DF (PCDF), entre outros. Haverá, ainda, atividades culturais e de lazer para adultos e crianças, atendimento psicológico e assistência social, além de serviços de beleza.

Construção da cidadania

O programa GDF Mais Perto do Cidadão tem como fundamentos a inclusão social, dignidade da pessoa humana, bem-estar social, eficiência dos serviços públicos e acessibilidade. A inciativa foi instituída por decreto, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em 8 de fevereiro deste ano.

As 12 primeiras edições passaram pelo Riacho Fundo II, Ceilândia, Planaltina – duas vezes -, Sobradinho, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, Recanto das Emas, São Sebastião, Santa Maria e Sobradinho II. Cerca de 81 mil atendimentos já foram realizados.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF)