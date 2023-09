Dupla é presa após extorsão em um aplicativo de relacionamento

Os dois homens detidos, de 25 e 32 anos, enfrentarão acusações de extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima

Na quarta-feira (28), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da 17ª Delegacia de Polícia (DP), finalizou a Operação Grindr com a execução de um mandado de prisão preventiva contra um dos autores de um ato de extorsão cometido através de um aplicativo de relacionamento no dia 21 do mês anterior, na QNG 30 de Taguatinga/DF.

As investigações revelaram que os dois indivíduos identificados eram garotos de programa e atraíram um senhor para um encontro amoroso que haviam marcado em um aplicativo de namoro. No entanto, ao chegar ao local combinado, a vítima foi subjugada sob ameaças graves e com o uso de facas, sendo mantida em cativeiro.

Além disso, o homem foi coagido a fornecer sua senha bancária para que os criminosos pudessem realizar saques e transferências utilizando seus cartões.

“Após esgotarem o limite da vítima, os autores ainda roubaram seu aparelho celular e, em seguida, libertaram o homem, que conseguiu comunicar o ocorrido aos policiais da delegacia. As investigações resultaram na identificação da dupla, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça”, explicou o delegado-chefe adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing.

Após os procedimentos legais, a dupla foi encaminhada para a carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.