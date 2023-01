PMDF apreende armas, veículos, eletrônicos em Ceilândia

Policiais da equipe de Rádio Patrulhamento do 8º BPM receberam uma denúncia informando sobre um homem foragido da justiça que estaria com uma moto clonada

Policiais militares do 8º Batalhão apreendera três armas de fogo, um carro, uma moto e uma grande quantidade de produtos de origem ilícitas, por volta das 18h30 dessa quinta-feira (26) em Ceilândia.



Policiais da equipe de Rádio Patrulhamento do 8º BPM receberam uma denúncia informando sobre um homem foragido da justiça que estaria com uma moto clonada. Os policias avistaram um o suspeito e o seguiram até uma casa na QNM 23. O suspeitou entrou no imóvel e conseguiu fugir dos policiais.



Apesar de não conseguirem deter o suspeito, os policias fizeram uma busca no local e encontraram três armas de fogo, munições, cerca de 6 mil reais, uma moto clonada, VW/Gol roubado, uma grande quantidade de aparelhos eletrônicos e som automotivo, instrumentos musicais, entre outros objetos.



Todo o material foi apreendido e levado à 15ª Delegacia para registro da ocorrência.