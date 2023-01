Chacina foi motivada por venda de chácara

De acordo com as investigações, Gideon e Horácio tinham o objetivo de eliminar os herdeiros de Marcos Antônio

A venda de um lote em que residiam uma das vítimas e dois dos suspeitos, teria sido a principal motivação para a maior chacina do Distrito Federal. De acordo com as investigações, o massacre teria como principal objetivo eliminar os herdeiros de Marcos Antônio Lopes, de 54 anos, o sogro da cabeleireira Elizamar.

O mentor da chacina, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, e Horácio Carlos, de 49 anos, foram os primeiros a serem presos. Os dois moravam no mesmo lote em que residiam Marcos Antônio e a esposa dele, Renata Belchior, de 52 anos, e a filha do casal, Gabriela Belchior, de 25 anos, sogra e cunhada respectivamente de Elizamar. Localizada em um condomínio do Itapoã, a chácara que os três compartilhavam, logo seria vendida por Marcos. Sem a aprovação dos dois suspeitos, logo que tomaram conhecimento da negociação, Gideon e Horácio se incomodaram com a venda.

O sogro de Elizamar acumula passagens pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por furto e roubo, em sua maioria. Com cerca de 12 registros desde 1995, em uma de suas passagens, Marcos cumpriu uma das penas no Complexo Penitenciário da Papuda, onde teria conhecido o vizinho e mentor do crime, Gideon.

Após tomar conhecimento da venda da chácara, Gideon se juntou a Horácio e arquitetou um plano macabro. Juntos, os dois contrataram Fabrício Silva Canhedo, 34 anos, Carlomam dos Santos, 26 anos, e Carlos Henrique Alves da Silva, 27 anos.

Plano de criminosos era atrair os herdeiros de Marcos Antônio Lopes, de 54 anos.

A princípio o plano era sequestrar todas as 10 pessoas. Em depoimento à polícia, os acusados disseram que o objetivo era atrair todos os possíveis herdeiros de Marcos, que também era um alvo. A primeira vítima a ser sequestrada e assassinada foi Marcos. O sogro de Elizamar morreu após levar um tiro na nuca. Os criminosos degolaram Marcos, esquartejaram o corpo e enterraram no quintal de uma casa alugada por Horácio, na Vale do Sol, em Planaltina. Renata, Gabriela, a ex- mulher de Marcos, Cláudia Regina, de 55 anos, e a filha do casal Ana Beatriz, de 19 anos, foram mantidas em cárcere na mesma casa.

Durante o cárcere, as mulheres foram amordaçadas, amarradas e vendadas. Segundo as investigações, elas teriam sido obrigadas a passar dados bancários, como senha de cartões para os criminosos. Investigadores da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) encontraram oito cartões de crédito e débito, talão de cheque, documentos pessoais, bem como uma caderneta de anotações com informações financeiras das vítimas, no cativeiro.

Elizamar e os três filhos foram atraídos até a chácara dos sogros dela, na noite do dia 12 de janeiro. Ao chegar no local, a cabeleireira e os três filhos foram rendidos e assassinados pelos criminosos. Na manhã do dia seguinte o carro da empresária foi encontrado carbonizado, em Cristalina (GO).

Horácio Carlos, de 49 anos Fabrício Silva Canhedo, 34 anos Gideon Batista de Menezes, de 55 anos. Carlos Henrique Alves da Silva, 27 anos Carlomam dos Santos, 26 anos

Ainda de acordo com o depoimento dos envolvidos presos, enquanto Elizamar e os filhos estavam sendo mortos, o marido da empresária e filho de Marcos, Thiago Belchior, 30 anos, já estava no cativeiro. Renata e Gabriela foram asfixiadas até a morte e levadas de carro até uma estrada de Unaí (GO), onde Gideon ateou fogo no veículo.

Os corpos de Thiago, Cláudia e Ana foram encontrados na noite da última segunda-feira (23), em uma fossa. Os últimos a serem assassinados, os três foram transportados, vendados, amarrados, e amordaçados, até o Núcleo Rural Santos Dumont, onde morreram após serem esfaqueados por Gideon, Horácio e Carlomam.

Inicialmente os primeiros suspeitos presos, chegaram a dizer à polícia que o crime teria sido encomendado por Thiago e pelo pai, Marcos, hipótese que logo foi descartada pelos investigadores. Os cinco acusados vão responder por associação criminosa e extorsão mediante sequestro com resultado morte.