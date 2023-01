Homem é preso após agredir e ameaçar ex-companheira em Samambaia

A jovem se relacionava com o agressor desde os 13 anos de idade. Inconformado com a separação o homem desferiu socos e pontapés contra a vítima

Policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) prenderam um homem de 25 anos, na última terça-feira (24), acusado de agredir com socos e chutes a ex-companheira enquanto ela dançava com as amigas. Antes de fugir o agressor teria ainda intimidado a vítima. “Eu cresci sem pai e mãe e nossa filha vai crescer do mesmo jeito”, ameaçou.

A agressão ocorreu na madrugada do dia 14 de janeiro, em uma bar da região. A vítima, de 17 anos, se relacionava com o suspeito desde os 13 anos de idade. Inconformado com o término, há cerca de dois meses, o homem foi até o local onde a jovem estava confraternizando com amigas. Ao encontrá-la distraída, o ex-companheiro desferiu um forte soco contra o rosto da vítima, que imediatamente desmaiou e caiu ao chão.

De acordo com testemunhas, o agressor levou consigo uma faca em sua cintura,e teria ainda arrastado a vítima desmaiada pelo chão do bar e em seguida, continuou agredindo-a com socos e chutes, e só parou a violência com a intervenção de terceiros. Antes de fugir, o agressor ofendeu a vítima com palavrões e ameaçou matá-la.

A jovem foi encaminhada para cirurgia com múltiplas escoriações pelo corpo e fratura no nariz. Após a representação policial, o investigado foi preso por força de mandado de prisão preventiva e encontra-se detido à disposição da Justiça, onde deve ser indiciado pela prática dos crimes de lesão corporal grave, injúria e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.