PMDF apreende armas usadas para comemorar vitória do Brasil na Copa em Ceilândia

Um homem foi preso após o jogo do Brasil desta segunda-feira (28), em Ceilândia, com uma pistola após abordagem da PMDF.

A equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 28) recebeu analises estatísticas criminais da PMDF dizendo as áreas com ocorrências de disparo de arma de fogo após os jogos do Brasil na Copa.

Durante o patrulhamento a equipe foi informada que dois homens efetuavam disparos de arma fogo em frente a uma distribuidora de bebidas. Ao chegar no local um dos homens retirou uma arma pistola 9mm da cintura e colocou sobre o balcão sendo então detido e o segundo homem tentou fugir pelos fundos do comércio sendo alcançado e com ele outra pistola 9mm.

Os homens foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia.