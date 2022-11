Obras do viaduto de Sobradinho avançam cada vez mais

Obra vai compor o BRT Norte, um dos grandes investimentos em mobilidade para o segundo mandato do governador Ibaneis Rocha

Um dos maiores investimento em execução é o mais novo viaduto de Sobradinho, com o objetivo de compor o BRT Norte a estrutura irá melhorar o acesso de quem saí de Sobradinho em direção à BR-020. As obras avançam cada vez mais, deixando os moradores da cidade entusiasmados.

A obra conta com investimento de R$ 35,5 milhões e vai trazer conforto a 70 mil motoristas que trafegam pela região de Sobradinho, Planaltina, Arapoanga e até mesmo Formosa. Com o empreendimento, o governo local deve gerar cerca de 400 empregos.

Fotos: Tony Oliveira / Agência Brasília

“Esse viaduto faz parte da obra do BRT Norte, foi pensado dentro do grande projeto do BRT Norte. As obras estão andando bem, agora com o período de chuvas precisamos esperar um pouco, mas estamos colocando as pré-lajes em cima das vigas e essa etapa está próximo do fim. Também estão terminando o remanejamento da rede de energia, é o que falta para lançarmos as últimas vigas. Depois, é fechar a laje e colocar o pavimento”, explica o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), Fauzi Nacfur Júnior.

Quando estiver pronto, o viaduto de Sobradinho vai melhorar o acesso de quem sai da região administrativa em direção à BR-020

O BRT Norte deve ser licitado até o primeiro trimestre de 2023 e será uma das principais obras do governo, com aporte de R$ 1,2 bilhão. Será essencial para integrar a região Norte do DF e oferecer um melhor transporte público para os usuários.

Moradores comemoram obra

Com 44,45% já executados, o viaduto de Sobradinho tem estimativa de conclusão para março de 2023, quando completará um ano de construção. Quem mora na região aguarda ansiosamente por esse momento. É o caso do gestor público Daniel Oreia. Ele acredita que o viaduto trará segurança a quem trafega pela região.

Com informações da Agência Brasília