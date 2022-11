PMDF flagra pesca irregular no Lago Paranoá com dois cágados mortos

O suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) por meio da equipe Lacustre, prendeu um homem por crime ambiental, na tarde desta segunda-feira, às margens do Lago Paranoá.

Os policiais militares patrulhavam a região, quando se depararam com o homem pescando camarões com armadilhas do tipo jiqui.

Ao abordá-los, foi constatado que dois cágados estavam sem vida devido a armadilha.