GDF define calendário do IPVA para 2023

A primeira parcela do IPVA vence em fevereiro para todos os veículos, e quem preferir, poderá quitar todo o valor de uma vez

Foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (29) o calendário de vencimento das parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), conforme o final da placa do veículo, para o exercício de 2023.

O IPVA de 2023 poderá ser pago em até seis parcelas, que serão iguais e sucessivas, não podendo o valor de cada uma ser inferior a R$ 50. Caso o valor do IPVA seja inferior a R$ 100, o pagamento deverá ser feito em cota única.

A primeira parcela vence em fevereiro para todos os veículos, e quem preferir, poderá quitar todo o valor de uma vez. Confira o calendário de pagamento: