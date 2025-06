Aproveite a programação cultural deste domingo

No Museu Nacional da República, a Brasília Design Week 2025 (BDW25) estará em cartaz até a próxima terça (24), apresentando exposições, oficinas, bate-papo, desfiles e circuitos urbanos que têm como foco a reflexão sobre o passado, o presente e o futuro do design brasileiro. A mostra principal, Horizonte em Risco, apresenta peças que vão do artesanal ao tecnológico, com entrada livre e experiências interativas para todos os gostos.

No Setor Oeste do Gama, é dia de se despedir do festival Adore Gama, que une música e espiritualidade com shows de Mattos Nascimento, Karla Milhomem e Kote Santo, a partir das 18h. Serão momentos de adoração e louvor ao ar livre, na Quadra 31, com entrada franca.

Também neste domingo encerra-se a temporada de Chá com Mel, espetáculo da Cia. Ponto Alto, em cartaz no Teatro Newton Rossi/ Sesc Ceilândia. Com início às 18h, a peça apresenta acrobacias aéreas e memórias de uma viagem à Turquia. Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 30, com 15% das entradas reservadas gratuitamente para estudantes da rede pública.

Veja, abaixo, o resumo da programação.

Brasília Design Week 2025

Até terça-feira (24), no Museu Nacional da República e outros locais do DF. Evento gratuito.

Adore Gama – Festival Gospel

A partir das 18h, na Área Especial da Quadra 31, Setor Oeste – Gama. Evento gratuito.

Chá com Mel

Às 18h, no Teatro Newton Rossi – Sesc Ceilândia. Ingressos: R$15 (meia) e R$30 (inteira).

Com informações da Agência Brasília