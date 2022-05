PM usa spray de pimenta em escola e equipe é afastada

Segundo a PMDF, os agentes usaram o spray após diversas ordens para a briga ser suspensa serem ignoradas pelos jovens

Policiais militares utilizaram spray de pimenta para apartarem uma briga no final da tarde de ontem (30), no Centro Educacional 01 da Estrutural (CED 1). Além do composto, um dos alunos envolvidos no embate também foi algemado pelos agentes.

Após o episódio, as Secretarias de Educação e de Segurança Pública acataram a recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e afastaram os policiais que atuam na unidade.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os agentes usaram o spray e a algema após diversas ordens verbais para a briga ser suspensa serem ignoradas pelos jovens.

A reunião entre as secretarias e a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc) ocorreu ainda na segunda-feira (30). No encontro, as pastas informaram que, por causa da pandemia de covid-19, não existem dados avaliativos do projeto. Ainda assim, a Proeduc pediu maiores esclarecimentos.