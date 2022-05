Internos da Papuda vão fabricar tijolos ecológicos

O objetivo agora é expandir o projeto para que outros reeducandos aprendam o ofício e se beneficiem com a redução da pena

Com o objetivo de resgatar a dignidade dos presos, o projeto Reconstruindo Vidas, do Centro de Internação e Reeducação (CIR), vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), realiza atividades de qualificação profissional por meio da fabricação de tijolos ecológicos.

“É preciso formar o preso, porque um dia ele vai sair”, explica o responsável pelo projeto, o diretor do CIR, João Victor da Anunciação. Há 17 anos no sistema prisional, ele tem sob responsabilidade 3,6 mil presos do sistema semiaberto, dos quais cerca de 400 trabalham. Para cuidar desses reeducandos, conta com uma equipe de 30 agentes. “Trabalho traz dignidade”, define.

De acordo com João Vitor, o objetivo agora é expandir o projeto para que outros reeducandos aprendam o ofício e se beneficiem com a redução da pena, além de gerar economia para o Estado, uma vez que os tijolos produzidos são usados em obras realizadas na própria Papuda.

O tijolo ecológico é uma mistura de terra, água e uma pequena quantidade de cimento (cerca de 10%). O processo de produção dispensa a queima em fornos, o que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera, além de gerar grande economia energética e minimizar o desmatamento para a obtenção de lenha.

Novos projetos

Além do projeto da fábrica de tijolos, outros estão em andamento no Centro de Internação e Reeducação. Segundo João Victor, além do Reconstruindo Vidas, há um curso de inglês e uma horta, cuidada por dez reeducandos, cuja produção é toda doada para ações do governo.

Tanto as aulas de inglês quanto a horta contam com a participação de dois presos – um professor e outro agrônomo. Os detentos também são responsáveis por outras atividades, como a limpeza do local.

As informações são da Agência Brasília