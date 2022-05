Incorporadora avaliza a volta de moradores ao DF Plaza

Nesta segunda-feira, 30, os moradores do Bloco D receberam uma novo documento contendo atualizações sobre a situação que estão vivendo

Na última quinta-feira, 26, a Erbe Incorporadora 077 Ltda, responsável pelo Condomínio Geral DF Century Plaza, enviou aos morados do Bloco D, um documento para avisar sobre a gravidade das rachaduras descobertas na noite desta quarta-feira, 25. E a fim de evitar futuras eventualidades recomendou a evacuação do bloco.

No comunicado a incorporadora afirmou que a expectativa é que os moradores voltem as suas residências no sábado, dia 4 de junho.

A Erbe continuará provendo a hospedagem para aqueles que optarem por se hospedarem em algum dos hotéis parceiros, e enviara uma nova quantia àqueles que solicitaram um reembolso.

Caso o prazo se estenda mais um vez, os moradores receberão outro comunicado.

