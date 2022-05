Corpo de Bombeiros no DF convoca 338 candidatos aprovados para curso de formação

Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) divulgou nomes dos candidatos aprovados para a corporação

Os nomes dos candidatos aprovados para o curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram divulgados nesta terça (31), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Ao todo, foram 338 aprovados no concurso público em diversas categorias. Os aprovados são convocados pela corporação para apresentação, entrega dos documentos e matrícula no curso de formação de praças.

Acesse a lista dos aprovados no site do DODF.