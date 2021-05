PM prende jovens que tentaram assaltar posto de saúde em Taguatinga

Eles chegaram a pé e tentaram levar o carro de uma servidora do posto, mas foram surpreendidos por policiais militares de folga

A Polícia Militar prendeu dois jovens, um de 18 anos e o outro de 19, que tentaram assaltar o Posto de Saúde nº 5, em Taguatinga, na manhã desta sexta-feira (28). A dupla estava armada com um simulacro de pistola. Eles chegaram a pé e tentaram levar o carro de uma servidora do posto, mas foram surpreendidos por policiais militares de folga que estavam na fila da vacinação.

Os policiais avisaram o Comitê de Política Monetária (Copom), que enviou equipes de motociclistas do 2º Batalhão para dar apoio. No celular de um dos criminosos, foi encontrada a foto de um deles com um bebê segurando uma arma de fogo e fazendo um gesto obsceno. Encontraram também uma conversa marcando o encontro para pegar a pistola em Padre Bernardo, usada na tentativa de assalto. Na conversa, a arma de brinquedo é chamada de ferramenta.

A dupla foi levada para a 12ª Delegacia de Polícia, no centro de Taguatinga.